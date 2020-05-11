Pazarda sosyal mesafeye uymayan kişiye 3 bin TL ceza kesildi

Çorum’da Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar ve market denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimde Pazar yerinde sosyal mesafeye uymayan 1 kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

31 ekip, 107 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde 16 pazaryeri ve 144 market denetlendi. Marketlere herhangi bir cezai işlem uygulanmazken, pazaryerlerinde yapılan denetimlerde, 2 Pazar yeri esnafına zabıta tarafından tutanak tutuldu. Ayrıca 1 kişiye sosyal mesafeden 3 bin 150 TL, 1 pazaryeri esnafına maske takmamaktan 392 TL, 3 pazaryeri esnafına zabıta tarafından pazar kurallarına aykırılıktan 531 TL, toplam 4.073 TL cezai işlem uygulandı.