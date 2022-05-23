Pazarın ateşi sönmüyor!

FATİH BATTAR

Son yılların en soğuk kış ayını geçirdiğimiz 2022 yılında, hava soğukluğu pazardaki mevye sebzeyi de vurmuştu. Yaz aylarına girerken artan meyve üretimi, tezgahlarda meyve çeşitliliği arttı ancak artan çeşitliliğe rağmen pazarda fiyatlar hem can hem cep yakıyor.

Pazarda vatandaşlar hayat pahalılığından dert yanarken, pazarcı esnafı ise işlerin düşmesinden yakındı.

Pazarda ortalama fiyat ise şu şekilde; “Biber 7-10, patlıcan 10-12, kabak 7, patates kilo 7-10, maruş 5, maydonoz 5, taze fasülye 16, muz 20, çilek 10-15, kivi 8, erik 10, şeftali 15, karpuz kilo 6-7 lira