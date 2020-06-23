FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, pandemi süresince kapatılan ve dün yeniden hizmete açılan Pazartesi Pazarı'nda Koronavirüs denetimi yaptı. Dün itibariyle pazarlar normale döndü. Vali Çiftçi, dün Pazartesi Pazarı'nı gezerek pazarcı esnafı ve vatandaşların kurallara uyup uymadığını denetledi. Alışveriş yapan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran Çiftçi, vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

ÇARŞAMBA PAZARI AÇILACAK MI?

Pazarların normale dönmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten vatandaşlar, pandemi sürecindeki pazar düzeninin her zaman devam etmesini istedi. Çorum'da dün itibariyle Salı ve Çarşamba pazarları hariç tüm pazarlar yeniden hizmete girdi. Çarşamba Pazarı'nın ne zaman açılacağı ise merak konusu. Malum Çarşamba Pazarı'nın kurulduğu yer Çorum Belediyesi tarafından ücretli otopark haline getirilirken, pazarın başka yerde kurulması gündemde.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 17:17