‘Pazarlar yangın yerine döndü’

Saadet Partisi Çorum İl Ekonomik İşler Başkanı Mücahit Cemal Damar ekonomi konusunda yaşanan son gelişmeler hakkında yazılı bir açıklamada bulundu.

Pazar yerlerinin yangın yerine döndüğünü belirterek açıklamasına başlayan Mücahit Cemal Damar, “Bu aniden mi oldu? Yoksa uzun soluklu planlı bir oyunun sonucunu mu yaşıyoruz. Köy okullarının kapatılması ile genç köy nüfusu çocuklarını okutmak veya okumak için şehirlere yöneldi, son 4 yılda bile tarımla uğraşanların %48’i tarımı bıraktı. Arazilerin her yıl %10 ekilmiyordu zaten akaryakıt ve elektrikteki fahiş zamlar tarıma son darbeyi vurmuştur. Özellikle kırsaldan asgari ücretle hizmet kesimine yığılan çoğunluk tarımı terk edip şehirlere gelenlerden oluştu. 12 yıllık kesintisiz eğitim yüzünden ne sanayide çırak, ne tarımda genç kaldı. Özellikle şehirlerde rant odaklı yapılaşma şehrin dibindeki en kaliteli tarım arazilerini yuttu.

Çorum’da bu canavar ruhtan maalesef aslan payını aldı. Hastane ve kent parkın olduğu sulak ve tarım için elverişli büyük arazi talan edildi. Saat Kulesinin yakın çevresi bile harabe, bir türlü buraları yıkıp, vatandaşa da rantı çevirmedikleri için şehir kitlendi, hem şehir kaybetti hem vatandaş. Bu arkadaşlar sadece İstanbul'a değil, ellerine geçen tüm şehirlere ihanet ettiler veballeri büyük, kendilerine güvenen taraftarlarını bile fahiş fiyatlarla, kuyruklara mahkûm ettiler. Başımıza gelenler uzun soluklu bir planın sonuçlarıdır. Dış güç arayan AK Partililer bu süreçte kimden akıl aldı iseler dış güçler tamda onlardır. Durum daha da vahimleşmeden seçime gidilmelidir bu gidiş her kesim için felaketle sonuçlanacaktır. AK Partililerin bu ülkeye yapacağı tek iyilik özür dileyip ellerini devletten çekmeleri olacaktır. Vatandaşlarımızda 20 yıldır yalan rüzgarına nasıl kendilerini kaptırdıklarını mutlaka sorgulamalıdırlar”dedi. (Haber Merkezi)