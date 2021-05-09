Pazarlardan şikâyet var

RECEP MEBET

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Çorum’da önceki gün 5 ayrı noktada semt pazarı kuruldu.

Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi Pazarları’nın yanı sıra Akkent Pazarı’nın aynı gün kurulmasıyla birlikte bir takım sıkıntıların baş gösterdiği bildirildi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, “Söz konusu pazarların aynı gün açılması nedeniyle bazı istenmeyen görüntüler ortaya çıktı” değerlendirmesinde bulundular.

Akkent’te tek bir esnafın tezgah açtığı pazar yerine gelen vatandaşlar hayal kırıklıklarını dile getirirken diğer semt pazarlarının da önceki haftalara göre daha sınırlı sayıda esnafla hizmet verdiği belirtildi.

Büyük yoğunluğun yaşandığı pazar yerlerinde ise istenmeyen görüntülerin ortaya çıktığına işaret eden vatandaşlar, alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını ifade ettiler.

Öte yandan semt pazarlarındaki esnaf ve ürün sayısının sınırlı olmasının fiyatlara da olumsuz etki yaptığını dile getiren vatandaşlar, gelecek hafta aynı sıkıntıların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istediler.