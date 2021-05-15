Pazarları denetlediler

Çorum'da tam kapanma sürecinde İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 8 Mayıs tarihinden sonra tekrar açılan pazar yerlerinde korona virüs tedbir ve uygulamalarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Pazar yerlerinde gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ve Zabıta Müdürü Burhan Şahin korano virüse karşı alınan tedbir ve uygulamaları yerinde inceledi.

İl merkezinde kurulan pazar yerleri 290 personel tarafından denetlenirken, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara kurallara hassasiyetle uyulması gerektiği hususunda düzenli olarak uyarılarda bulunuldu. Denetimler esnasında pazar yerlerinin sakin olduğu ve yoğunluk oluşmadığı görüldü.