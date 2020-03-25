Pazartesi pazarı baştan sona yıkandı

Koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler çerçevesinde şehrin işlek caddelerini köpükle yıkayıp dezenfekte eden Çorum Belediyesi, tüm semt pazarlarında da hem yıkama hem dezenfekte çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Halk sağlığını korumak için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona Virüs(Kovid- 19) salgınıyla mücadele noktasında kamu kurumlarımız çok güzel bir sınav veriyor. Belediye olarak biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getiriyoruz. Kamu alanları ile şehrimizin işlek cadde ve sokaklarını köpüklü suyla yıkayıp sonrasında etken maddelerle dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları pazar yerlerini de pazarların kaldırılmasından hemen sonra yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Pazartesi pazarı yerini salı günü yıkadık, diğer semt pazarlarımızı da pazar kurulduğu günün ertesi günü yıkayıp dezenfekte edeceğiz" dedi.

Vatandaşların Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallara harfiyen uymaları ve gerekmedikçe sokağa çıkmamaları durumunda koronavirüs salgının giderek gerileyeceğini ve kontrol altına alınacağını söyleyen Başkan Aşgın, "Özellikle risk grubunda olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda yapılan uyarılara uymaları hayati önem taşıyor." dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2020, 16:56