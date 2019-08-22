Pazartesi Pazarı için yeni yer önerisi

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Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, taşınması planlanan Pazartesi Pazarı için yeni yer önerisinde bulundu.

Muhtar Özdemir, Çevreyolu Bulvarı kenarında kurulan semt pazarının, Osmancık Caddesi altındaki Akpınar Sokaklar’da bulunan meydana taşınmasını teklif etti.

Yazıçarşı’dan Selimiye Camii’ne giderken caddenin sol tarafında kalan meydanın yaklaşık 4 dönüm alana sahip olduğunu dile getiren Özdemir, teklifini ilgili makamlara da ilettiğini söyledi.

Pazartesi Pazarı’nın mevcut haliyle vatandaşlar için adeta çileye dönüştüğünü vurgulayan Özdemir, “Şehirler arası trafiğin aktığı Çevreyolu Bulvarı kenarında bulunan pazar yeri hem trafik güvenliği hem de Çorum’un imajı açısından büyük sıkıntılar doğuruyor” dedi.

Pazarın kurulduğu Tarakçı Sokaklar’da ikamet eden vatandaşların ve esnafın da bu durumdan muzdarip olduğunu dile getiren Özdemir, “Pazartesi Pazarı’nın yeri, Ulukavak Mahallesi açısından acil çözüm bekleyen meselelerin başında geliyor” diye konuştu.

Geçmişte pazar yeri için Köprübaşı Sokaklar’daki alan gibi bazı alternatif yerlerin de gündeme geldiğini hatırlatan Özdemir, Buharaevler ve İkbal Kent’teki mevcut pazarlara yakın konumda olan söz konusu yere sıcak bakılmadığını ifade etti.

Pazardan alışveriş yapan vatandaşlar ile pazarcı esnafının da bu hususta atılacak adımları merakla takip ettiğini belirten Muhtar Özdemir, yetkililerden acil çözüm beklediklerini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2019, 10:05