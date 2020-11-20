Pazartesi Pazarı ikiye bölünüyor

FATİH BATTAR

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar ile Koronavirüs önlemleri kapsamında Pazartesi Pazarı’nda oluşan yoğunluğu önlemek amacıyla ikiye bölünmesine karar verildi.

Alınana karara göre esnafın yarısı Pazartesi, diğer yarısı ise Çarşamba günü tezgah açacak.

Konu ile ilgili Valilik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İlimiz merkez Ulukavak Mahallesinde Pazartesi günleri kurulan semt pazarında, tezgâh açan pazarcı esnafının pazar yerinde oluşan kalabalığı azaltmak, seyrekleştirme yapmak, tezgâhlar arası sosyal mesafeyi sağlayabilmek için Çorum Belediye Başkanlığı ile Seyyar Sebzeciler Odası tarafından belirlenecek usulle ikiye bölünmesine, 23/11/2020 tarihinden itibaren pazarcı esnafının yarısının Pazartesi günü diğer yarısının ise Çarşamba günü aynı yerde tezgâh açmasına ve semt pazarının kurulmasına, ayrıca ilimiz merkezinde kurulan semt pazarlarında pazar yeri içerisine tezgâhlar arasında oluşan yürüyüş yolu koridorları üzerine 50 metre aralıklarla Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı Seyyar Sebzeciler Odası (Pazarcılar Odası) tarafından dezenfektan stantları konulmasına, içerisinde sürekli kullanılabilir dezenfektan bulundurulmasına karar verilmiştir.”

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020, 17:13