Pehlivan'dan Çorum Şeker Fabrikası'na teşekkür

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, Türkiye’de en yüksek pancar alım bedelini açıklayan Çorum Şeker Fabrikası’na teşekkür etti.

Çorum Şeker Fabrikası’nın, 2020-2021 döneminde 420 TL/ton olan şeker pancarı alım fiyatını, çiftçilerin menfaatleri korumak, gelir seviyelerini yükseltmek, artan maliyetler ile sıkıntıda olan üreticilere bir nebze nefes olmak adına Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulunun da öneri ve destekleri ile 2022-2023 dönemi için 16 polar pancar alım taban fiyatını 800 TL/ton olarak belirlediğini belirten Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, ilave olarak 40 TL/ton küspe bedeli ve 60 TL/ton da kota tamamlama primi ile toplam fiyatın 900 TL/ton olacağını açıkladı.

Bu fiyatın, şu ana kadar Türkiye genelinde açıklanan en yüksek fiyatlardan biri olduğunu vurgulayan Pehlivan, “Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu olarak Safi Holding Çorum Şeker Fabrikası A.Ş. yönetici ve idarecileri ile desteği olan herkese tüm üreticilerimiz adına teşekkür ederiz. Bu karar ile şeker pancarı tarımının bölgemizde daha da yaygınlaşacağı ve üreticilerimizin hak ettiği kazancı elde edeceğini düşünüyoruz. S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu olarak üreticilerimizin yanında olmaya her zaman devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni eder, bol ve bereketli bir yıl geçirmek dileğiyle saygılarımızı sunarız.” diye açıklama yaptı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2022, 22:53