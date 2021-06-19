Pehlivan yeniden aday

S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, 30 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan Genel Kurulda tekrar aday olacağını açıkladı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksinde yapılacak genel kurula tüm üyeleri davet eden Pehlivan, “Gündem maddelerimiz arasında Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri de bulunmaktadır. Yönetim Kuruluna tekrar adayım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da değerli desteklerinizi bekliyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyor, Genel Kurulumuzun bölgemiz çiftçisine ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021, 21:03