Pekcan, esnaf ve sanatkarların derdini dinledi

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Hizmet Binası'nda 81 ilden gelen Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlarıyla istişare toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Ruhsar Pekcan, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Biliyorum ki hepinizin çok sıkıntıları var. Bunların da farkındayız ve elimizden geldiği kadar bunları nasıl yenebiliriz diye çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Esnafın sıkıntılarının farkında olduklarını dile getiren Pekcan, bunların çözümü için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini söyledi. Pekcan, toplantıya katılmayı özellikle talep ettiğini belirterek, "Güçlü Esnaf Güçlü Türkiye" vizyonuyla çalışmalarını yürüttüklerini, devletin esnafa vergi desteği, istihdamda da SGK prim desteği verdiğini hatırlattı.

Pekcan, esnafın uzun vadeli, sürdürülebilir politikalarla desteklenmesi ve güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa esnaf ve sanatkarımız için sektör analizleri çalışmamızı tamamladık. Sizlerin de desteği ve üniversitelerin iş birliğiyle 8 sektörün incelenmesini ve sektör analizlerini yapmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Esnafın bütün sorunlarına yazılı olarak geri dönüş yapacaklarını söyleyen Pekcan, bu toplantılara devam edeceklerini bildirdi. Bakanlıkta iç ve dış ticaret ile gümrüklerin bir çatı altında toplandığına dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

"Bunu esnafımız için bir fırsata dönüştürmeyi planlıyorum. Esnafın artık sadece yerel bir işletme olmasından ziyade uluslararası işletmeler haline nasıl getiririz yönünde çalışmalarımız var. Bu doğrultuda eğitim hizmetlerimiz devam edecek. Artık sizin rakipleriniz arka sokaktaki esnaf değil dünyanın herhangi bir yerindeki esnaf olacak. e-ticareti kullanarak esnafımızı uluslararası arenada rekabetçi kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnaf ve sanatkarımıza yönelik de markalaşma ve pazara giriş projesini hayata geçirdik. Bakanlığımızın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projesi var. URGE projesini esnaf ve sanatkarımıza nasıl uygularız diye bir çalışma üzerindeyiz. Bu kapsamda e-ticarette PTT ile bir sözleşme imzalıyoruz."

KOOPERATİF KURULACAK

Pekcan, esnaf ve sanatkar için ‘Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ni geliştirdiklerini ifade ederek, "Bu sistemden hepiniz yararlanabileceksiniz. İnşallah bunu da eylül başı itibarıyla sizlerin kullanımına açacağız. Bu program sayesinde sizin hangi coğrafi konumda olduğunuz, lokasyonunuz ve faaliyet alanınız belirlenecek. Müşterileriniz size ETBİS sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sistemden ödeme alma, bilgilerin güncellenmesi ve sicil kayıt işlemlerinizi yapabileceksiniz. Bunun mobil uygulamasını da gerçekleştireceğiz, buna evinizden veya iş yerinizden ulaşabileceksiniz. Hatta muhasebe işlemlerinizi de ETBİS üzerinden yapabileceksiniz" diye konuştu.

Zincir mağazalarla ilgili de bir çalışma yürüttüklerini anlatan Pekcan, bunların üreticilerden doğrudan alım yapabildiğini, sözleşmeli üretim yaptırabildiklerini, esnaf aracı kanalıyla malları aldığında ise maliyetlerin daha yüksek olduğunu ifade etti. Bakan Pekcan, "Şimdi Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü ile kooperatifçiliği esnafın hizmetine nasıl sunabiliriz diye bir çalışmamız var. Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi kuruyoruz. Burada sizlerle beraber şeffaf yönetilen bir kooperatif yapısını oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Ahi Evran Vakfının kuruluşuyla ilgili taslak çalışmamızı da hazırladık" şeklinde konuştu.

Pekcan, yurt dışında pazara giriş ve alım heyetleri desteklerinin bulunduğunu anımsatarak, "Bunları Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kuruluşlarla yapabiliyoruz. TESK de 'uluslararası pazarlara açılmak ve fuarlara katılmak konusunda iş birliği kuruluşu olarak çalışabiliriz.' dedi. Buralardaki katılım masrafları için ihracatçılara verdiğimiz yüzde 75 desteğimizi esnafımıza da vereceğiz." ifadesini kullandı.

SEÇİM DÖNEMİ BİTTİ,ARTIK GEÇİM DÖNEMİ

TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise, Bakan Pekcan'ın esnaf ve sanatların sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ifade ederek, "Türkiye'de seçim dönemi bitti, artık geçim dönemi, ekmek parası. Bizim tek beklentimiz kepengimizin açık kalması" dedi.

Esnaf ve sanatkarlar olarak haksız rekabetle karşı karşıya bulunduklarını belirten Palandöken, perakende sektöründe düzenlenen yasa tasarısının bile esnafın ayakta kalması için yeterli çare olmadığını söyledi.

Palandöken, devletin sağladığı ucuz krediye başvuru şartlarının ağır olması ve memur kefaleti istenmesi nedeniyle istenilen sonuca ulaşılmadığını kaydetti.

Toplantıyı değerlendiren Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ise, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, toplantıda alınan kararların esnaf ve sanatkarlara hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.