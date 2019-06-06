‘Pençe Operasyonu’nun başarıya ulaşmasını bekliyoruz’

FATİH AKBAŞ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl ve İlçe teşkilatları Ramazan bayramının ikinci günü parti binasında bayramlaştılar.

Bayramlaşma programında konuşan MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, “Kimsesizlerin sahiplenildiği, öksüz ve yetimlerin sevindirildiği toplumsal dayanışmanın yoğunlaştığı rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'ı bir kez daha geride bıraktık. Milletçe özlemle ve sevinçle beklenen Ramazan Bayramı'na birlik, beraberlik içinde kavuşmanın sevincini yaşıyoruz” diyerek sözlerine başladı.

“Cenab-ı Allah’tan, O’nun rızasını kazanmak amacıyla tuttuğumuz oruçların, samimiyetle gerçekleştirdiğimiz ve en derinden kopup gelen dua ve ibadetlerin kabulünü niyaz ediyorum” ifadelerini kullanan Kaynar, “Ramazan, nefsin terbiyesiyle birlikte, fiziki açlığın manevi doygunlukla telafi edildiği, amellerin halis niyetlerle tazelenip tahkim edildiği sabır ve tevekkül ayıdır. Ramazan, diriliş mevsimi, tövbe mektebi, huzur ve dayanışma medeniyetidir. Hemen ardından karşıladığımız bayram ise gönüllerin hürmet ve hatırlatmayla coştuğu, küslük ve dargınlıkların kavuşma ve kucaklaşmayla onarıldığı barış, kardeşlik, vuslat iklimidir. Bayramlar Türk-İslam ahlakının yaşanıp yaşatıldığı manevi ve kültürel bir varlık alanı, ortak hatıra ve hedeflerimizin nefes aldığı buluşma ve kavuşma sahasıdır. Yüce Allah bizleri vatanımızı milletimizi her türlü şer ve kötülükten koruyarak birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara eriştirsin” dedi.

Ramazan Bayramı öncesinde gelen şehadet haberlerinin milletimizi derin bir kedere sokmakla kalmayıp herkesi acıya boğduğunu dile getiren Kaynar, “Hakkâri ve Iğdır’da vatan evlatlarımıza yapılan hunhar saldırılar cezasız bırakılmamalı, teröristler döktükleri kanların bedelini ağır şekilde ödemelidir. Terörle mücadele aralıksız ve kararlılıkla sürdürülmelidir. Bu kapsamda Pençe Operasyonu’nun başarıya ulaşması samimi beklentimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle pençe operasyonunda şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Şehit ailelerinin, Türk-İslam âleminin ve Çorumlu hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.

Bayram tatili süresince seyahat edecek vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde uymalarını can ve mal kayıplarının engellenmesi açısından hayati görüyor, Türk milletini, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.