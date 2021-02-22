‘Performansımı artırarak devam ettirmek istiyorum’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın tecrübeli futbolcularından Cengiz Ötkün, İnegöl maçının kendisi gibi duygu yüklü olduğunu ancak kazandıkları için mutlu olduklarını şimdi tek düşüncelerinin Niğde maçından da üç puanla dönerek çıkışlarını devam ettirmek olduğunu söyledi.

Takım olarak ikinci yarıya iyi başlayamadıklarını ilk iki maçta cezalı olduğu için forma giyemediğini belirten Cengiz Ötkün ‘İnegölspor maçında ikinci yarıda ilk kez forma giydim. Tabiki benim eski takımım olması nedeni ile benim açından duygu yüklü bir karşılaşma oldu. Sonuçta kazandığımız için mutluyum.

Çünkü İnegöl’den ayrılıp Çorum FK ile anlaştığım zaman taraftarlar çok üzüldü. Bunuda her platformda dile getirdiler. Ben İnegölspor’de çok iyi bir sezon geçirdim bu yüzden taraftarlar ayrılmama buna sıcak bakmadılar. Ancak o dönem kongre olması ve belirsizlik nedeni ile Çorum FK’dan gelen teklifi değerlendirip ayrıldım ve iyikide Çorum FK’yı tercih etmişim.

Ligde Niğde deplasmanında bir zorlu maça çıkacağız. Takım olarak bu maçın hazırlıklarını sıkı bir şekilde yapıyoruz ve tek düşüncemiz bu maçıda kazanarak yolumuza üç puanla devam eder ve ligdeki çıkışımızı devam ettiririz’ dedi.

Cengiz Ötkün kendi performansı ile ilgili bir soruya ise ‘Şuan performans olarak istediğim noktadayım inşallah daha iyi olacağım, Antrenman ve maçlarla her gün performansımın üzerine koyarak devam ediyorum. Tüm takım arkadaşlarımla birlikte Çorum FK’nın başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Takım olarakta bu doğrultuda çalışıyoruz. İnşallah sezon sonunda hedefimiz olan play-off içerisinde yer alırız’ şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 19:54