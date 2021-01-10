Perşembe Pazarı ve Mezbahane çatılarına GES kurulacak

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi üç tane Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuracak. GES’ler Eskice köyü, Perşembe Pazarı ve Mezbahane çatılarına kurulacak.

Belediye Meclisi’nin Ocak ayı toplantısında Belediye’nin Eskice köyünde bulunan Su Terfi İstasyonu yanına kuracağı GES için imar düzenlemesi yapıldı.

Gündem maddesi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, GES’in Belediye’nin Eskice Köyü Su Terfi İstasyonu yanına kurulacağını ifade ederek, “Yenilenebilir enerji noktasında çalışmalarımız son derece başarılı bir şekilde devam ediyor. Çöpten Elektrik Üretim Tesisimiz enerji üretimine başladı. Temel atma töreni yapmadık ama açılışını meclis üyelerimizin de katılımı ile hep beraber yapacağız. Aynı zamanda güneşi çok önemsiyoruz. Geçmişte yapılmış 4 megavatlık Rüzgar Enerji Santralimiz var. Şuanda da güneş enerji ile ilgili üç farklı yatırımı yapıyoruz. Bunlar Eskice Köyde kuracağımız 500 kilovatlık tesis diğeri Perşembe Pazarı’nın çatısına kuracağımız 500 kilovatlık tesis üçüncü ise Mezbahane çatısına kuracağımız 250 kilovatlık tesistir. Toplamda 1.25 megavatlık bir güneşten elektrik üretimi sağlanmış olacak. İnşallah 2021 yılında açılışlarını hep beraber yapacağımızı umuyorum” dedi.

Eskice Köyü Su Terfi İstasyonu yanında imar düzenlenmesi öngören gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.