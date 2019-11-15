Peygamber sevdalıları

RECEP MEBET

Türkiyem İmam Hatip Ortaokulu (İHO) öğrencileri, İslâm Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doğumunun 1448. yıl dönümünü kutladı.

Mevlid-i Nebi Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen program önceki akşam Buhara Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleşti.

Öğretmen ve öğrencilerin birlikte hazırlayıp sunduğu programı Okul Müdürü İsmail Açıkgöz, Çorum İmam Hatipliler Derneği (ÇORİMDER) Başkanı Ayhan Boyraz, bazı idareci ve öğretmenler ile çok sayıda öğrenci velisi izledi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda slayt gösteriminin ardından kürsüye gelen İsmail Açıkgöz ve Ayhan Boyraz, birer selamlama konuşması yaptılar.

Günün anlam ve önemiyle ilgili sunumlarla devam eden programda oratoryo gösterisi, koro ve solo ilahiler ile şiirler yer aldı.

Manevi atmosferiyle izleyenleri duygulandıran program, yapılan dua ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, 20:19