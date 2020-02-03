Peygamber sevdalıları yarıştı

FATİH AKBAŞ

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, "O'nu oku O'nu yaşa" sloganıyla Türkiye geneli düzenlenen ödüllü Siyer Yarışması dün yapıldı.

Bu yıl 78’i il merkezi, 254’ü ilçeler olmak üzere toplamda 332 merkezde 8'incisi gerçekleştirilen Siyer Yarışması’nın Çorum ayağı Tanyeri İlkokulu’nda yapıldı. Yarışmaya Çorum’da 7’den 70’e 150 kişi katıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Çorum İl Temsilcisi İhsan Özdemir bu seneki Siyer Yarışması’nın konusunun "O'nu oku O'nu yaşa" olduğunu ifade ederek, “Dört kategoride yapılan yarışmaya ülke genelinde 200 bine yakın kişi Çorum’da ise 150 kişi katıldı. 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfların katıldığı birinci ve ikinci kategori için Yazar Sadullah Aydın'ın "Peygamber Zamanına Bir Yolculuk" adlı kitabından sorular soruldu. 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf ile yetişkinler için de Yazar Muhammed Hüseyin Özdemir'in "Son Peygamber Hazreti Muhammed'in Hayatı" isimli kitabından sorular yöneltildi. Yarışmada A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü hazırlandı. Kitapçıklarda birinci ve ikinci kategoride 60 soru ve 100 dakika cevaplama süresi, üçüncü ve dördüncü kategoride 80 soru ve 100 dakika cevaplama süresi verildi” dedi.

Yarışmada dereceye girenlere 7 umre, 38 bilgisayar, 90 altın, 68 tablet, 250 sırt çantası, 200 kitap seti, 307 kol saati hediye edildi. Siyer Yarışması'nda dereceye girenler 18 Şubat 2020 tarihinde açıklanacak.