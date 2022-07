FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi ve İnsani Değerler Platformu tarafından düzenlenen ‘Müslüman Kimdir?’ konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Cevat Akşit, 15 Temmuz’da Türkiye’yi Suriye’ye çevirmek istediklerini belirterek, “Peygamberimizin sünnetine sarıldığımız için Allah sırtımızı yere getirmiyor” dedi.

‘15 Temmuz bizim peygambere olan sevgimizden dolayı kazandığımız bir zaferdir’ diyen Akşit; “Bizi Suriye’ye çevireceklerini sanıyorlardı ama Hz. Peygambere olan sevgimizden dolayı Cenab-ı Hak bizim elimizden tuttu bir şey yapamadılar. Atalarımız çok sağlam Müslümanmış. Biz de atalarımızdan gördüklerimizi devam ettiriyoruz. Peygamberimize olan bağlılığımızdan dolayı 15 Temmuz’da galip geldik, yoksa bizi Suriye’ye döndüreceklerdi.” dedi

Müslüman’ın her işinde Allah’ın emri gereği peygambere uyması gerektiğine dikkat çeken Akşit; “Müslüman kişilik sahibidir, Allah’ın emirlerine ve Peygamber’in sünnetine sıkı sıkıya sarılır, itaat eder, uygular. Müslüman duruşuyla, bakışıyla, giyimiyle kuşamıyla örnektir. Müslüman’ın ilk işi peygamber efendimizin yoluna bağlanmaktır. Müslüman peygambere her konuda uyar. Peygambere uyma niyetiyle besmele çekersen cennete ilk girenlerden olursun. Çünkü peygambere uymak Allah’ın emridir. Buna riayet edersen atalarımız gibi sırtınız yere gelmez.” şeklinde konuştu

Dinin şakası olmadığını belirten Akşit Hoca, Müslümanlar’ın söylediği sözlere ve yaptıklarına çok dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek; “Birbirimize hitap ederken, şakada olsa gavur desek onu gavur etmiş oluruz. Eşine şakadan da olsa boşol dese boşamış oluruz. O yüzden dini bilerek yaşamalıyız.” diye konuştu

Müslümanlar sadece dinde değil, teknikte de tıpta da bir numara olması gerektiğini belirten Akşit, Müslümanların planlı ve çok çalışması gerektiğini vurgulayarak; “Allah zeka vermiş ama çalışmadan olmaz. Peygamberimiz'in (sav) her gün ettiği dua, 'Cimrilikten, tembellikten sana sığınırım Allah'ım'... Tembellik baş belası. Bir zamanlar dünyanın çevresini biz ölçtük Abbasiler döneminde değil mi? Kanuni olduk dünyaya emrettik. Fatih olduk, olmaz denileni yaptık İstanbul'u fethettik. Öyle gece gündüz çalışıyorduk, her sahada bir numaraydı. Allah'ın emri de budur. Müslümanlar sadece dinde değil, teknikte de tıpta da bir numara olacak. Çok çalışacağız. Planlı çalışacağız, en büyük eksiğimiz bu.Ben ABD'ye gittim, her eyalete çağırıyorlar. Bir baktım bir üniversitenin önünden geçiyorum. Sebahattin Zaim Hoca'nın doktora yaptığı üniversite. Şoföre dedim çek buraya. Gittim profesöre yazdırdım, ben Sebahattin Zaim'in yakınıyım, hocanın hatırasını canlandırmak istiyorum. Cevap; bugün programımda sen yoksun, yarın mutlaka seni görmek istiyorum. Bu kadar planlı çalışıyorlar. Avrupa da böyle. Hollanda'da saat 4'te uçak kaçırdım. Herkes işine gidiyor, caddede gidemedim trafikte havalimanına. Allah da hak yemiyor. Kafirleri sevmez ama çalışana veriyor. Biz ise uyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Batı’nın battığını ve Müslümanları da batırmaya çalıştığını dile getiren Akşit, şunları söyledi; “Biliyorsunuz ilk defa yeryüzünde bu işi yapan Lut Kavmi’dir. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçiyor, ‘Sizden önce hiçbir kavmin yapmadığını siz niye yapıyorsunuz’ diye. Kur’an-ı Kerim de dönüp dönüp bu kavimden bahsediyor. Çünkü insan neslinin yok olmasına sebep olacak bir şey. Dünya nizamını bozmaya yönelik bir lanetli iş. Allah Teala Lut Kavmi’ne çok gazap etti. Şöyle bir kıssa da anlatayım ki ibret olsun. Bizim dini kaynaklara göre Allah Teala, Lut Kavmi’ne, Cebrail’i (A.S.) göndermiş ve ‘Git demiş onları batır.’ Cebrail (A.S.) Lut Kavmini helak etmeye geldiği zaman, gece namazı vardır bilirsiniz teheccüd diye; bakmış ki birçok kişi teheccüd namazı kılıyor. Hem de böyle hıçkıra hıçkıra ağlayarak namaz kılıyorlar. Batıramamış eli varmamış. Tekrar Cenabı Allah’a dönmüş, Ya Rabbi demiş; sen batır dediğin kavimde birçok kişi hıçkıra hıçkıra ağlayarak gece namazı kılıyor. Allah (C.C.) bunun üzerine Cebrail’e (A.S.) “Onlar benim lanet ettiğim, yaradılışlarına aykırı fiili önlemediler. Emri bil maruf nehyi anil münker yapmadır. Sadece ibadet yaptılar. Kötülüğü engellemediler. Onun için git hepsini batır” demiş. Cebrail de (A.S.) gidip Lut Kavmi’ni batırmış. Ben Lut Gölü’ne de gittim. Deniz seviyesinden 400 metre aşağıda. Öyle bir batırmış ki tam ibretlik. Şimdi de eğer biz bu kötü işe toplum olarak dur diyemezsek, hepimizin üzerine lanet yağar bela yağar. Ülkemizde de maalesef sapkınlıkların legalleşmesiyle ilgili çok dikkat çekici çalışmalar yapılıyor. Geçenlerde iki homoseksüelin resmi olmayan bir şekilde evlenmesi medyada örnek gösterilircesine geniş yer buldu? Bu tahribat çalışmaları toplumda nasıl bir ahlaki ve sosyolojik yıkılmaya yol açar? Bu bir felakettir! Biliyorsunuz. Avrupa’da birçok yerde bu tür evlilikler meşrudur. Avrupa’ya benzeyeceğiz diye milletimizin karakterini değiştiriyorlar. Dikkat etmemiz gerekir. Bu çok önemli! Yapımız değiştiriliyor. Batı batıyor… Bizi de batırmaya çalışıyor. Allah’ın (C.C.) ve Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) homoseksüellere laneti var. Peygamber Efendimiz ne söylüyor. “ Allah Teala Lut Kavmi’nin işini yapanlara lanet etsin diyor.” Lanet sadece taş yağması değildir. Bu tür işlerin çoğalmasından sonra toplumdaki laneti görüyorsunuz. Kadın cinayetleri neden oluyor. Aileler neden parçalanıyor. Çocuklar uyuşturucu batağına neden düşüyor. Adam maaş alıyor; diyelim 3-4 bin lira, para yetmiyor diyor. İşveren ona istediği maaşı da verse yetmez, çünkü bereket yok. Yağmur yağar her tarafı sel alır. Rahmet zahmete dönüşür. Yeminle söylüyorum. Vallahi billahi; rüşvet kaldırılmadıkça, zina serbest oldukça, yaygınlığı önlenmedikçe, bu homoseksüellik önlenmedikçe üzerimize lanet yağar.”

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Turhan Candan ve Alper Zahir, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İDP Sözcüsü Adem Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.