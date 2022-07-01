FATİH AKBAŞ

Çorum’da 6 yıl önce hizmet vermeye başlayan Piano Pastanesi 2. Şubesini açtı.

Piano Pastanesi’nin 2. Şubesi Yunus19 AVM’de faaliyete başladı. Açılış töreninde konuşan işletme sahibi Samet Tunç, “Piano Pastanesi olarak bundan 6 sene önce çıktığımız bu yolda bugün 2. şubemizi açıyoruz. Çorum halkını eşsiz damak lezzetlerimizle buluşturmak için ilk şubemizi 2016 yılında Fatih Caddesi’nde hizmete açmıştık. Çorum’un büyüyen ve gelişen bölgesinde olmamız için gelen talebi geri çevirmedik. Fatih Caddesi’nde olduğu gibi tatlılardan, kurabiyelere, böreklerden, çöreklere, çikolatalara kadar Çorum halkının damağında iz bırakan lezzetlerimizi burada da halkımızın damak tadına sunacağız. Bizleri bu özel günümüzde yalnız bırakmayan herkese tüm çalışma arkadaşlarım adına şükranlarımızı sunuyorum”dedi.

Piano Pastanesi 2. Şubesinin açılış kurdelesi İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından kesildi.

Açılışa önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, siyasi partilerin temsilcileri, resmi kurum ve kuruluşların müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.