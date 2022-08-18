Piknikte gönüllerince eğlendiler

FATİH AKBAŞ

Öksüz ve Yetim Çocuklara Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği (ÖYÇODER) okullar açılmadan önce moral pikniği düzenledi. Çatak’ta yapılan pikniğe katılan çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Etkinlik hakkında bilgi veren ÖYÇODER Başkanı Kadir Doğan, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara okullar açılmadan önce moral vermek amacıyla Çatak Tabiat Parkı’nda piknik düzenlediklerini belirterek, “Yavrularımızın yüzlerini güldürdük.

Sponsor olan ve emeği geçen herkesten cenabı Allah hoşnut ve razı olsun. Rabbim iki cihanda sevindirsin. Yetim gülerse dünya güler”dedi.

Piknikte ikramların ardından çocuklar oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendiler. Yarışmaları kazananlara ise çeşitli ödüller verildi.

ÖYÇODER Başkanı Kadir Doğan, Çatak’a ulaşım için araç tahsis eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Kadir Doğan, yetim ve öksüzler olduklarını belirtmelerine rağmen mesire alanına girişte ücret alınmasına ise sitem ederek yetkililerden bu konuda düzenleme yapmalarını istedi.