Pilavistan Türkiye’ye açılıyor

M.BURAK YALÇIN

Çorum’un pilav markası Pilavistan, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA)na sunduğu proje ile Türkiye’ye açılmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde OKA Çorum’da 6 projeye destek verdi. Bu projeler arasında ‘Pilavistan Profosyonelleşiyor’ projesi de yer aldı.

‘PİLAVİSTAN EKİBİ 6 AYLIK PROFOSYONELLEŞME EĞİTİMİNE KATILACAK’

İşletme sahibi Burak Karaca, 6 aylık eğitim sürecinde eğitmenler tarafından Pilavistan personellerine franchise pazarlama danışmanlığı, dijitalleşme ve kurumsallaşma konu başlıkları altında eğitim verileceğini söyledi.

‘HER AY FRANCHİSE İÇİN 10-15 TALEP ALIYORUZ’

Gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından bayilik için aylık ortalama 10-15 başvuru talebi geldiğini aktaran Burak Karaca, “Bu başvuru sürecini daya iyi yönetebilmek için bu desteği önemsiyoruz. Gelen başvuruları profosyonel bir ekip tarafından değerlendirip tüm Türkiye’ye daha kurumsal bir marka ile açılmayı ve büyümeyi hedefliyoruz. Yurt genelinde markamıza yapılan ortaklık tekliflerini de bu süreçten sonra değerlendireceğiz” dedi.

‘ÇORUM’DAN ULUSAL ZİNCİR RESTORAN MARKASI DOĞACAK’

9 yıl önce 5 metrekarelik bir alanda faaliyete başladıklarını söyleyen Karaca, şuan 500 metrekarelik bir üretim merkezinde Çorumlulara hizmet ettiklerini vurgulayarak, proje tamamlandıktan sonra Çorum’dan uluslararası bir marka doğacağını söyledi.