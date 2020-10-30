Pilavistan’dan 2 bin TL ödüllü yarışma

FATİH BATTAR

Çorum’da 6 yıldır geleneksel pilav yeme yarışması düzenleyen Pilavistan, önümüzdeki günlerde bir yarışma daha düzenleyecek.

Pilavistan olarak ödüllü pilav yeme yarışmasını 6 yıldır geleneksel hale getirdiklerini belirten işletme sahibi Burak Karaca; “Pilavistan olarak 6 yıldır pilav yeme yarışması düzenliyoruz. En son Temmuz ayında 1500 TL ödüllü bir yarışma düzenlemiştik. Geleneksel hale getirdiğimiz yarışmayı yine önümüzdeki günlerde de gerçekleştireceğiz. Ödül miktarını bu sefer artırdık ve 2000 TL’ye çıkardık. Erkek ve bayanlar ayrı olmak üzere iki kategoride yarışma düzenleyeceğiz. Gün ve saatini önümüzdeki günlerde açıklayacağız.” dedi

Pilavistan olarak bugüne kadar 6 kişiye 7 bin TL para ödülü verdiklerini belirten Karaca, yarışma kayıtlarının başladığını söyledi.

Yarışmaya katılım ücretinin 200 TL olduğunu aktaran Karaca, yarışmaya herkese katılabileceğini belirterek, tüm Çorum halkını pilav yeme yarışmasına davet etti.