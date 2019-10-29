Pınar ailesi doğa gezisinde

Pınar Koleji veli,öğrenci, öğretmen ve personeli ile birlikte her yıl geleneksel hale getirilen Doğa Yürüyüşü’nü Ortaköy Şapinuva ve İncesu Kanyonunda gerçekleştirdi.

Öğrencilerin çevrelerini tanıması ve çevresindeki doğa güzelliklerinin, tarihi kültürlerinin farkında olmasını amacıyla gerçekleştirilen doğa yürüyüşü ile Pınar Koleji okul, idreci, öğretmen, öğrenci ve veliller hoşca vakit geçirdi.

Ortaköy Şapinuva bölgesini görevli rehber gezen öğrenciler, tarihi yerinde görme ve tanıma fırsatı buldu. İncesu Kanyonu gezisinin ardından öğrencilere mangalda sucuk ikramı yapıldı.