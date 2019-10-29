Pınar ailesi doğa gezisinde

Pınar Koleji  veli, öğrenci, öğretmen ve personeli ile birlikte her yıl geleneksel hale getirilen Doğa Yürüyüşü’nü Ortaköy Şapinuva ve İncesu Kanyonunda gerçekleştirdi.

Pınar ailesi doğa gezisinde

Pınar Koleji  veli,öğrenci, öğretmen ve personeli ile birlikte her yıl geleneksel hale getirilen Doğa Yürüyüşü’nü Ortaköy Şapinuva ve İncesu Kanyonunda gerçekleştirdi.
Öğrencilerin çevrelerini tanıması ve çevresindeki doğa güzelliklerinin, tarihi kültürlerinin farkında olmasını amacıyla gerçekleştirilen  doğa yürüyüşü ile Pınar Koleji okul, idreci, öğretmen, öğrenci ve veliller hoşca vakit geçirdi.  
Ortaköy Şapinuva bölgesini görevli rehber gezen öğrenciler, tarihi yerinde görme ve tanıma fırsatı buldu.  İncesu Kanyonu gezisinin ardından öğrencilere  mangalda sucuk ikramı yapıldı. 

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