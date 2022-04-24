Pınar Anadolu Lisesi, Tales Matematik Olimpiyatlarında finalde

Pınar Anadolu Lisesi 7. Ulusal Tales Matematik Olimpiyatlarında adını finale yazdırdı.

Yurt içi ve yurt dışından katlımın olduğu yarışmanın yarı final elemleri yapıldı.

Yarı finalde öğrencilerden 25 soruluk çoktan seçmeli ve açık uçlu soruları 60 dakikada çözmeleri istendi.

Pınar Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ömer Asaf Sadıklı olimpiyatta büyük başarı göstererek birçok okulu ve yarışmacıyı geride bırakıp finale katılmaya hak kazandı. Danışman Matematik Öğretmeni Mehmet Kırkın, “Ömer Asaf’ın derece yapacağını biliyordum. Bu başarı Pınar Anadolu Lisesi’nin tüm öğretmenlerinin başarısıdır. İlkokuldan bugüne kadar emeğe geçen tüm öğretmenlerine teşekkür ederiz” diyerek sevincini paylaştı.

Ömer Asaf ise, “Uzun zamandır Pınar ailesinde eğitim görmekteyim. Bu ailenin bir üyesi olmaktan çok mutluyum ülkeme ve milletime büyük hizmetler etmek istiyorum. Tüm öğretmenlerime katkılarından dolayı teşekkür ederim”dedi. Yarışma’nın finali Aydın’da yapılacak. (Haber Merkezi)