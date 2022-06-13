Pınar Koleji 29. dönem mezunlarını uğurladı

Özel Pınar Anadolu Lisesi ile Teknoloji Tasarım İnovasyon ve Sağlık Lisesi son sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı.

29. dönem mezunları için düzenlenen törene Özel Pınar Liseleri Koordinatörü Erol Tonga, Özel Pınar Anadolu Lisesi Müdürü Recep Özcan, Özel Pınar Tasarım İnovasyon ve Sağlık Lisesi Müdürü Onur Yazgan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kurucu Murat Yıldırım, öğrencilere barkovizyondan seslendi.

Törende konuşan Pınar Anadolu Lisesi Müdür Recep Özcan, “Evet genç arkadaşlar artık nasihat zamanı değil. Yeterince yaptık belki de sizleri bıktırdık. Sizlere bugün sadece temennide bulunmak istiyorum. Hep doğrudan yana olun. Hangi mesleği seçerseniz seçin mesleğinizde en iyisi olun. Hayatınız boyunca Pınar kimliğini gururla taşıyın. Yolunuz açık olsun”dedi.

Pınar Tasarım İnavasyon ve Sağlık Lisesi Müdürü Onur Yazgan ise yaptığı kısa konuşmada, “Öğrencilere siz bizim gururumuz, geleceğimizsiniz. Hepinize hayatınızın geri kalanında başarılar diliyorum”şeklinde belirtti.

Özel Pınar Liseleri Koordinatörü Erol Tonga da, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili gençler, sizler bizim 29.dönem mezunlarımızsınız. Bundan sonraki yaşantınızda sizlere birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Güce ulaşmak için takındığınız tavır sizin karakteriniz. Güce ulaştığınızda aldığınız pozisyon ahlakınızı belirler. Bunun için lütfen yüksek karakterli ve ahlaklı insanlar olunuz. Bilim güzeldir. Bilimle uğraşınız. Bilim ve bilim insanı imkan bulduğu ve saygı gördüğü yere gider. Bu işin doğası böyledir. Aziz Sancar gibi olun, Selçuk Bayraktar gibi olun, Uğur Şahin gibi olun, Özlem Türeci gibi olun. Ülkenizi unutmayın. Güle güle gidin. Allah’a emanet olun.”

Törende Pınar Anadolu Lisesi birincisi Nisa Nur Bolat, almış olduğu akademik eğitimden dolayı öğretmenlerine ve Özel Pınar ailesine teşekkür etti. Geçici mezuniyet belgesini okul Müdürü Recep Özcan’ın elinden alan Bolat daha sonra isim plakasını yaş kütüğüne çaktı. Ardından Pınar Tasarım İnavasyon ve Sağlık Lisesi birincisi Hümeysa Dur'a, okul müdürü Onur Yazgan tarafından geçici mezuniyet belgesi verildi.

Mezun olan diğer öğrenciler de danışman öğretmenleri eşliğinde geçici mezuniyet diplomalarını öğretmenlerinden alırken o anlar renkli görüntülere sahne oldu. Mutluluk ve güzel bir gelecek dilekleriyle kep atan mezunların programı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Okul yöneticileri programın sonunda 18- 19 Haziran’da üniversite sınavına girecek olan bütün öğrencilere başarı dileklerini ilettiler. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022, 17:46