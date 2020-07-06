Pınar Koleji Silmkent Kampüsü tamamlanıyor

RECEP MEBET

Özel Pınar Eğitim Kurumları ve MY Koleji Kurucusu Murat Yıldırım, yeni yatırımlarla eğitim-öğretim alanında büyümeye devam ettiklerini açıkladı.

Düzenlenen değerlendirme toplantısında eğitim kadrosuna yeni katılan isimlerle bir araya gelen Murat Yıldırım, “Ailemizin yeni üyelerine ‘hoş geldiniz’ diyor, başarılar diliyorum” dedi.

‘EĞİTİMDE ÇORUM’UN MARKASIYIZ’

Geçtiğimiz Perşembe günü Pınar Koleji’nde gerçekleşen yemekli toplantıda konuşan Yıldırım, “Dinamik ve güçlü olan yapımıza katkı sağlamak için aramıza katılan öğretmenlerimizle hep beraber yeni başarılara imza atacağız. Bu büyüme ve güçlenme Çorum'a da eğitim ve marka adına büyük katkı sağlayacaktır. Pınar Koleji Çorum'un bir markası haline gelmiştir. Bizler de bu bilinçle çalışacağız ve daima başaracağız” ifadelerini kullandı.

Silmkent'te yapımı devam eden Pınar Koleji İlkokul ve Ortaokul Kampüsü’nde sona yaklaşıldığını vurgulayan Yıldırım, seçkin isimlerden oluşan bir kadro ile gelecek sezona hazır olduklarını kaydetti.

‘PINAR KOLEJİ MARKASINI DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ’

Özel Pınar Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü Kazım Alpoğlu da konuşmasında Pınar Koleji Ailesi’ne yeni katılan öğretmenlere ‘hoş geldiniz’ diyerek, “Yeni yapılanmanın bizlere daha büyük sorumluluklar verdiğinin, başarı hedeflerinin daha da yükseldiğinin bilincindeyiz” dedi.

“Bu sorumluluğu ve başarı hedeflerini tüm çalışanlarımızla birlikte üstleneceğiz ve Pınar Koleji markasını daha da büyüteceğiz” diyen Kazım Alpoğlu, yeni sezon hazırlıkları ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

Yemek ikramının ardından Silmkent’e geçen idareci ve öğretmenler, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nda hizmete sunulması planlanan yeni kampüsü gezdiler.

ÖZEL PINAR KOLEJİ YENİDEN YAPILANIYOR

Özel Pınar Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü Kazım Alpoğlu, yeniden yapılanma çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Geçmişten bugüne eğitim-öğretimde yeniliklerin öncüsü olduklarını vurgulayan Kazım Alpoğlu, yeni kampüs yatırımının yanı sıra büyüyen öğretmen kadrosuna yeni isimleri dahil ettiklerini açıkladı.

BİNEVLER’E ANADOLU LİSESİ

Önümüzdeki sezondan itibaren ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Silmkent’teki yeni kampüslerinde eğitim vereceklerini anlatan Alpoğlu, “Binevler kampüsü ise bu yıldan itibaren yalnızca Anadolu Lisesi olarak yeniden dizayn edilip eğitim öğretime hazırlanmıştır. Huzurlu, güvenli iç ve dış mekânlarıyla, Çorum'un en seçkin öğretmenleriyle yeni sezona başlayacak Anadolu Lisemiz, öğrenci ve velilerimizin tercih noktası olacaktır” dedi.

PINAR’DAN SAĞLIK ve TEKNOLOJİ LİSELERİ

Özel Pınar Eğitim Kurumları’nın diğer üyeleri olan Sağlık Koleji ve Tasarım Teknoloji-İnovasyon Lisesi’nden de bahseden Alpoğlu, “Üstün beceri ve yetenek sahibi, çağın gerektirdiği donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bu okullarımızda ise öğrencilerimize yüzde 100 devlet desteği ile büyük imkânlar sağlayarak geleceğin meslek sahiplerini yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İLK GÖZAĞRIMIZ ÇÖZÜM GENÇLİK AKADEMİ’

Yeniyol Mahallesi'nde faaliyet gösteren Çözüm Gençlik Akademi’nin ise Özel Pınar Eğitim Kurumları’nın ilk göz ağrısı konumunda olduğunu hatırlatan Alpoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Kurs merkezi olarak faaliyet gösteren Çözüm Gençlik Akademi’de öğrencilerimize birebir eğitim ve özel kabin sistemi ile etüt olanaklarını genişleten, LGS- AYT- TYT - KPSS sınavlarına hazırlıkta tecrübeli ve uzman bir kadro ile hizmet veriyoruz.

‘SAĞLIKLI EĞİTİM ORTAMI İÇİN TÜM TEDBİRLERİ ALDIK’

Özel Pınar Eğitim Kurumları olarak Covid-19 salgını ile ilgili yaşam şartlarının yeniden şekillenmesi ve yeni sosyal yaşama uyum hususunda üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız. Bu nedenle tüm kurumlarımızda var olan kurallara uygun hijyenik ortamları hazırlayarak okul ve kurs merkezlerimizi yeniden düzenledik.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı Covid-19 önlemlerini içine alan genelgeler doğrultusunda, çocuklarımızın güvenli koşullarda eğitimi için kurumlarımızda gerekli tüm tedbirleri aldık.”

PINAR KOLEJİ SİLMKENT KAMPÜSÜ TAMAMLANIYOR

Çorum’un eğitim alanındaki markası Pınar Koleji, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nda yeni kampüsünü hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Özel Pınar Eğitim Kurumları ve MY Koleji Kurucusu Murat Yıldırım, “Çorum’daki 4. kampüsümüzü Silmkent’te faaliyete geçiyoruz” dedi.

Devam eden inşaa çalışmalarında incelemelerde bulunan Murat Yıldırım, “Yeni kampüsümüz, yeni eğitim-öğretim sezona hazır olacak” diye konuştu.

İlerleyen günlerde açılışı yapılması planlanan kampüste ilkokul ve ortaokul binaları ile spor salonunun yer alacağını anlatan Yıldırım, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“Zengin etkinlik alanları ile kaliteli ve çok yönlü eğitimi, 10.000 metrekare kapalı alanı, 40 derslik , 50 metrekarelik sınıfları, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, konferans salonu, simülasyon ve 3D sınıfı, Z kütüphane , akıl oyunları, robotik kodlama atölyeleri , tasarım beceri atölyeleri, iç ve dış mekan etkinlik anfileri, bahçe oyun ve spor alanları , mini tarım alanı ve doğa dostu eco-okul özellikleriyle Çorum'da eğitim-öğretimin kalitesini artıracağız. Çorum'un ilk özel okulu olan Pınar Koleji yeni yapılanması ile de öncü olmaya devam edecek.

Çorum'un ve bölgenin en donanımlı ve kapsamlı okulu olan Pınar Koleji, Covid-19 salgını nedeniyle sınıf mevcutlarını ve okulumuzun tüm birimlerini belirlenen sosyal mesafe esasları ve hijyen kuralları doğrultusunda düzenlenleyerek öğrencilerimizin sağlığına gösterdiği özen ve hassasiyeti ortaya koyacak.”

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 19:21