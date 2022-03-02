Pınar Tasarım Teknoloji ve İnovasyon Koleji Ece Holding’i gezdi

Çorum’un devlet destekli tek Tasarım Teknoloji ve İnovasyon Koleji, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ece Holding’in üretim tesislerine eğitim gezisi düzenledi.

Pınar Tasarım Teknoloji ve İnovasyon Koleji öğrencileri fabrikanın birimlerini gezerek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını yerinde görme fırsatı buldular.

Şirket yetkilileri, öğrencilerin inovatif yaklaşımla projelendirecekleri klozet ve lavabo gibi ürün tasarımlarını değerlendirmeye alıp destekleyebileceklerini belirttiler.

Pınar İnovasyon Koleji Eğitim Koordinatörü Onur Yazgan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çorum’un adını dünyaya duyurmuş böyle yerli fabrikalarımıza, yenilikçi düşünebilen, çalışkan, ülkesine hizmet eden mühendisler yetiştirmek bizim görevimizdir. Okulumuz bu tip inovatif düşünen şirketlerle iş-eğitim birlikteliğini devam ettirecektir”dedi.

Pınar Koleji yönetimi kapılarını öğrencilere açan Ece Holding yöneticilerine, Operasyon Direktörü Ertuğrul Uludağ’a, Ürün Geliştirme Müdürü Fatih Gökkaya’ya, Tasarım Müdürü Turgut Yücel’e ve İnsan Kaynakları Fatma Demir’e teşekkür etti. (Haber Merkezi)