Pınar’dan ‘Kitaplık Köşesi’

Sosyal sorumluluk çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Pınar Koleji tarafından Ovasaray Şehit Arslan Eren İlk ve Ortaokulu’na yaptırılan kitaplık köşesi öğrencilerin kullanımına açıldı.

Açılışa Pınar Koleji Genel Koordinatörü Kazım Alpoğlu, Pınar Koleji öğretmenleri ve öğrencileri, Ovasaray Şehit Arslan Eren İlk ve Ortaokulu Müdürü İbrahim Baalcı, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Kitaplık köşesinin açılışını yapan Kazım Alpoğlu konuşmasında, Ovasaray Şehit Arslan Eren İlk ve Ortaokulu’nun daha önce ziyaret edildiğini ve yapılabilecek projelerin görüşüldüğünü ifade etti. Pınar Koleji Sosyal Yardımlaşma ve Kütüphanecilik Kulübü’nün işbirliği ile gerçekleşen proje kapsamında iki adet kitaplık ve Pınar Koleji öğrencilerinin kitap kumbaralarında toplanan kitapların armağan edildiğini belirtti. Ufku geniş, zihni berrak bireylerin yetişebilmesinin ancak okuyarak mümkün olacağını vurgulayan Kazım Alpoğlu, sosyal sorumluluk çalışmalarının farklı projelerle devam edeceğini söyledi. Okullarının kıymetli bir köşesini tahsis ettikleri ve onları güzel bir şekilde ağırladıkları için Ovasaray Şehit Arslan Eren İlk ve Ortaokulu Müdürü İbrahim Balcı’ya teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

Ovasaray Şehit Arslan Eren İlk ve Ortaokulu Müdürü İbrahim Balcı, yapılan proje kapsamında okullarını tercih ettikleri ve okuyan güzel nesiller yetişmesine katkıda bulundukları için teşekkürlerini sundu. Yeni kitaplıklarına ve kitaplarına kavuşan öğrencilerin mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Açılış sonrası ikramlar yapılırken, öğrenciler hep birlikte Ovasaray köyünü gezerek güzel vakit geçirdi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 13:59