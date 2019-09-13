M.BURAK YALÇIN

2012 yılında Çorum’da kurulan ve ihracat odaklı olarak faaliyetlerini sürdüren Argesim Makine, PlugCo markası ile 45 ülkeye ihracat yapıyor.

Makine Mühendisi İlhan Bora Serin’in sahibi olduğu Argesim Makine, ilk olarak faaliyetlerine Küçük Sanayi Sitesi’nde başladı. Argesim Makina, şuan ise bir ARGE projesi yürüterek PlugCo markası adı altında Teknokent yerleşkesinde çalışmalarına devam ediyor.

‘FİRMAMIZIN ÜÇ ANA FAALİYET ALANI BULUNMAKTA’

Firmayla ilgili bilgi veren Finans Sorumlusu Merve Ahıskalı, firmanın üç ana faaliyet alanı bulunduğunu belirterek, “Bu alanlarda satışı yapılan başlıca ürünler, Güneş Enerjisi Sensörleri, Aydınlanma Balastları ve basınçsız hatlarda kullanılan tamir, test ve sızdırmazlık elemanlarıdır. Bu ürün gruplarından en büyük satış hacmine sahip olan Boru Test Tapaları (Pipe Test Plug), PlugCo markası ile dünyaya açılmıştır ve vana bulunmayan boru hatlarında cazibeli boru hatlarının temizlenmesi, hatların test edilmesi veya izole edilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu ürünler büyük alt yapı firmaları, belediyeler, kanalizasyon firmaları gibi firmalar tarafından talep edilmektedir. Başlıca rakipleri Amerika ve Avrupa’da bulunmaktadır. PlugCo markası adı altındaki ürünler kauçuktan yapılan silindirik yapıda bir üründür. Belirli çaplarda ve özelliklerde olup, belirli şişirme basınçlarına dayanmaktadırlar” dedi.

‘HEDEF PAZARINI SÜREKLİ GENİŞLETMEYE ÇALIŞIYORUZ’

İşletmenin pazarını büyük ölçüde Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Amerika ülkelerinin oluşturduğunu ifade eden Merve Ahıskalı, 45 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şu bilgileri verdi: “Hedef pazarını sürekli genişletmeye çalışan Argesim Makina bu doğrultuda 3 yıldır, Amerika’da bulunan, sektörün öncüsü ve en büyük fuarlarından biri olan WWETT fuarına katılmaktadır ve katılmaya da devam edecektir. Marka ve tanıtım faaliyetleri kapsamında sürekli olarak yurt dışı seyahatleri gerçekleştiren firma hem satış öncesinde hem de satış sonrasında müşterilerinin sorularına anında cevap verebilmekte ve birebir olarak ihtiyaçlarını giderebilmektedir.

Teknokentte faaliyetlerine devam eden Argesim Makina bu süreçte bir KOSGEB projesi yürütmektedir. Bu projeyle birlikte Plugco markası, geliştirilen ARGE özelliği ile sektörde dünyada bir ilk olma özelliğini yakalayacaktır. Firmalar PlugCo ile ilgili detaylı bilgi almak için www.plugco.net adresini inceleyebilirler.”

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2019, 18:25