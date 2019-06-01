Polis İmdat asılsız ihbarlardan dertli

FATİH AKBAŞ

İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, suç ve suçluyla mücadele için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Çöplü Mahallesi’nde yapılan halkla buluşma toplantısında Çorum’un asayiş durumu hakkında sunum yapan Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin (KGYS) suçu oluşmadan önlemek ve oluşan suçların faillerinin tespit ve yakalanması için 7/24 çalıştığını belirterek, 2019 yılının ilk 4 ayında 155 Polis İmdat telefonuna gelen 69 bin 215 çağrıdan 17 bin 907’sinin (yüzde 25.01) asıl ihbar 51 bin 907’sinin (yüzde 74.99) bilgi amaçlı ve asılsız ihbar olduğunu söyledi.



ABARTILI EGZOZ VE DRİFT DENETİMLERİ ARTTI

Abartılı egzoz ve drift yapanlarla mücadelenin etkin şekilde devam ettiğini dile getiren Kolcu, “ 2019 yılında şimdiye kadar 24 araca abartı ezozdan işlem yapıldı. 15 bin 611 lira ceza kesildi. Yine aynı dönemde driftten 17 sürücüye işlem yapılırken 85 bin 170 lira ceza kesildi” dedi.



247 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2019 yılı içinde şimdiye kadar toplam 40 bin 127 hususi ve ticari aracı kontrol ettiğini kaydeden Kolcu, “Denetimlerde 37

S plakalı servis aracına ceza uygulandı. 121 sürücüye alkollü araç kullandıkları için işlem yapılırken ve ehliyetleri de geri alındı. 247 araç ise trafikten men edildi.

5 bin 327 araca cezai işlem yapılırken 1 milyon 524 bin 069 lira pazara cezası kesildi” şeklinde belirtti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nin yaptığı çalışmalarda 396 şahsın yakalandığını dile getiren Kolcu, “Bunlardan 142’si tutuklanırken 254’ü ise serbest bırakıldı” dedi.

2019 yılının ilk 5 ayında toplam 108 ateşli silah olayı gerçekleştiğini açıklayan Kolcu, bunların dağılımını ise şöyle sıraladı:

“Kasten öldürme 3 adet, kasten öldürmeye teşebbüs 2 adet, kasten yaralama 9 adet, tehdit 7 adet, kent güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması mala zarar verme 87 adet.”