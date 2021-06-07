Polis memurlarından 'Karanlığa umut ol' kampanyasına destek

Çorum'da görev yapan trafik polisleri, kentte yaşayan görme engelli vatandaşlar için kitap seslendirdi.

Polis memurlarından 'Karanlığa umut ol' kampanyasına destek

Çorum'da görev yapan trafik polisleri, kentte yaşayan görme engelli vatandaşlar için kitap seslendirdi.

Çorum Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen 'Karanlığa umut ol' kampanyası çerçevesinde, kentte yaşayan yaklaşık bin görme engelli vatandaşın hizmetine sunulmak üzere 10 trafik personeli tarafından kitap seslendirmesi yapıldı.

Polis memurları tarafından şehitler müzesindeki stüdyoda seslendirilen kitaplar, il genelinde yapılacak trafik uygulamalarında kurallara saygılı sürücülere dağıtılacağı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021, 18:44
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