Polis Okulu'nun yerine Moral Eğitim Merkezi

FATİH BATTAR

Çorum'a Polis Moral Eğitim Merkezi geliyor.

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan ile birlikte Çorum'a yeni yapılacak Polis Moral Eğitim Merkezi'nin yerinde incelemelerde bulundu.

Hatırlanacağı üzere AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan geçtiğimiz yıl Şubat ayında düzenlediği toplantıda Polis Meslek Yüksekokulu yerine Polis Moral Merkezi yapılacağını açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yapılan görüşme sonucu Çevreyolu’ndaki Emniyet’e tahsis edilen alanın dışında eski Kışla arazisinden 20 dönümlük yer tahsis edileceği açıklanmıştı ancak bazı pürüzlerin çıkması nedeniyle arazinin Çomar Barajı tali yoluna yapılması planlandı. Aradan geçen bir yıl sonra Çorum'a gelen İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan Vali Mustafa Çiftçi ve milletvekilleri ile birlikte Polis Moral Eğitim Merkezi'nin yerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan inceleme sonrası Çorum'a gelen heyet bir rapor hazırlarken, Polis Moral Eğitim Merkezi'nin kısa sürede projelendirilerek ihaleye çıkması bekleniyor.

Heyet ayrıca Merkez Karakolu ve Eski Çarşı Karakolu'nda incelemelerde bulundu. Edinilen bilgilere göre AHL Park'ın yanındaki Eski Çarşı Karakolu'nun yıkılması planlanırken, Bahçelievler'deki Karakolu'un da Kız Meslek Lisesi karşısındaki eski binasına taşınacağı öğrenildi. İncelemelerde Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021, 18:03