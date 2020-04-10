‘Polis Teşkilatı, huzur ve güvenin teminatı’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Ülkemizin köklü kurumlarından biri olan Polis Teşkilatımızın, vatandaşlarımızın huzur ve güveni için ülke çapında gösterdiği gayretler her türlü takdire şayandır.” dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Tahtasız, Emniyet teşkilatının ülkemizin bölünmez bütünlüğü, halkın huzurlu ve güven içinde yaşaması için hizmet verdiğini ifade ederek, Türk Polis Teşkilatı'nın gurur ve şerefle ortaya koyduğu hizmet anlayışına, koronavirüs salgını sürecinde yenilerinin de eklediğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadığımız bugünlerde polise olan ihtiyacın bir kez daha görüldüğünü ifade ederek, sağlığını, hayatını riske atarak, büyük bir yükü omuzlayıp devletine, halkına hizmet eden tüm polise ve güvenlik personeline teşekkür eden Tahtasız, 175 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip emniyet teşkilatının, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de almak suretiyle çağdaş bir anlayışla yerine getirdiğini kaydetti.

Tahtasız, açıklamasının devamında; “Polisimiz toplumun güvenliği ve huzuru adına vazgeçilmez bir unsurumuzdur. Polisimiz; türlü feragat ve fedakarlıklarla gece gündüz demeden görev yapan, devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmeyen; huzur, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türk milletinin bağımsızlığını ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü, cumhuriyetimizi ve demokrasiyi koruyarak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak temel amacıyla kutsal bir görevi zor şartlarda yerine getirmektedir.

Polisimiz tüm görevlerinin yanı sıra sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında da çok büyük gayret göstermektedir. Yine her biri, şehirlerin kontrol noktalarında çok titiz bir çalışma örneği sergileyerek oluşabilecek tüm olumsuzlukları gidermek için özveriyle çalışmaktadır. Bu zor dönemin atlatılması adına gerçekleştirdikleri titiz ve gayretli çalışmalar nedeniyle değerli polislerimize gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Polis Teşkilatının 175. Yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Aynı zamanda devletimiz ve milletimizin selameti uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan dul ve yetimlerine şükranlarımı belirtiyor, emekli ve gazilerimizi minnetle anıyor, halen görevde olan teşkilat mensuplarına görevlerinde sağlık, başarılar ve mutluluklar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.