Polisin yolda bulduğu yavru köpek emniyetin gözbebeği oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde polis ekiplerinin bulduğu köpek yavrusu, İlçe Emniyet Müdürlüğünce sahiplenildi.

D100 kara yolunda trafik akışını denetleyen ekipler, yol üzerinde fark ettikleri köpeği kazaya neden olmaması için alarak sahibini bulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Köpek yavrusu için İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine kulübe yapıldı. Kısa sürede polislerin sevgisini kazanan köpek, sahibi bulunamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğünce sahiplenildi.

Polislerin her gün bakımıyla ilgilendikleri köpek yavrusu, çocukların da ilgi odağı oldu.

Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, AA muhabirine, bir süredir polislerin ilgilendiği köpeğe sahiplik kartı çıkarttıklarını söyledi.

Köpeğe "Şila" ismini verdiklerini belirten Karslıoğlu, "Emniyet Müdürlüğünde görevli arkadaşlarımız, sahipsiz bir köpekle karşılaştıklarında konuyla ilgili bilgi verdiler. Biz de araştırdık, köpeğin sahibini bulamadık ve sahiplenme kararı aldık. Veteriner hekimden bu konuda destek aldık, aşılarını yaptırdık." dedi.

Köpeğe İlçe Emniyet Müdürlüğünde bakılacağını ifade eden Karslıoğlu, "Köpek çok arkadaş canlısı, insan canlısı, bizlere çok alıştı. Çok sevimli, çağırdığımızda geliyor. Bizlerle bir arkadaş gibi oynuyor." ifadesini kullandı.

(AA)