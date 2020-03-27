Polisleri dualarla karşıladılar

EROL TAŞKAN

Çorum Emniyeti, Korona virüsü ile ilgili alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkamayan yaşlıların 7/24 hizmetinde olmaya devam ediyor. İki ekmek ve su isteyen 68 yaşındaki Mustafa Civan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile telefondan görüntülü olarak görüşüp teşekkürlerini ifade etti.

Az çok demeksizin kimin ne talebi varsa birebir ilgilenip yetişmeye çalışan Çorum Emniyeti, 155'e gelen talepleri titizlikle takip ediyor.

Emniyet Haber Merkezi 155 hattına gelen telefonla ekipleri bilgilendiren 155 Muhabere Merkezi Büro Amiri Başpolis İsmail Hakkı Tezcan, 65 yaş ve üzeri olup evinden çıkamayan vatandaşların 7/24 hizmetinde olduklarını ve ekiplerin en kısa zamanda adreslere ulaşıp gerekli destekleri sağladıklarını aktardı.

155 Muhabere Merkezi Büro Amiri İsmail Hakkı Tezcan, "65 şay üstü evinden çıkamayan bütün vatandaşlarımıza 7/24 buradan yardımcı oluyoruz. Özellikle temel gıda ihtiyaçlarını buradan bize bildiren vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını ekiplerimiz aracılığı ile gideriyoruz. şu an tüm arkadaşlarımız sahada. Ekiplerimizi en kısa zamanda olay mahalline sevk ediyoruz." dedi.

POLİSLERİ DUALARLA KARŞILADILAR

Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Yıldız'ın da katıldığı ziyarette, emniyet görevlilerini dua dolu sözlerle karşılayan Mustafa-Emine Civan çifti, Vali Mustafa Çiftçi ile telefonda görüşerek, kendilerine gösterilen ilgi ve destek için teşekkür etti.

VALİ ÇİFTÇİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Sipariş etitği ekmek ve suyu teslim alan Mustafa Civan, polis memurlarına ve Emniyet Müdür Yardımcısı'na teşekkür etti. Vali Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etmekle ilgili talepte bulunan Mustafa Civan'ın bu talebi de Müdür Yardımcısı Fatih Yıldız aracılığı ile karşılık buldu.

Görüntülü olarak Vali Mustafa Çiftçi'yi arayan Emniyet Müdür Yardımcısı, konuyu aktardıktan sonra telefonu Mustafa Civan'a verdi.

'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Mustaf Civan görüntülü olarak konuştuğu Vali Mustafa Çiftçi'ye memniyetini aktararak, "Allah razı olsun böyle hizmeti gördükten sonra iyi olmamak elimizde mi? Sağolun varolun. Allah razı olsun iyi ki varsınız. Allah yokluğunuzu vermesin vatana devlete zeval vermesin inşallah." dedi.

'HEPİMİZ HİZMETİNİZDEYİZ'

Vali Mustafa Çiftçi, telefonda görüştüğü Mustafa Civan'a hal hatır sorduktan sonra, her zaman vatandaşın yanında olduklarını, her türlü ihtiyaç için arayabileceklerini ifade ederek, şunları söyledi, "Siz yeter ki evde kalın dışarıya çıkmayın, kendinizi riske atmayın. Emniyet, jandarma, Afad, din görevlileri, öğretmenler hepsi sahadalar, sizlerin hizmetindeler, hepimiz hizmetinizdeyiz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Yine herhangi bir ihtiyacınız olduğunda 112'yi 155'i, 156'yı aradığınız zaman, market alışverişiniz, ilaç ya da başka ne tür ihtiyaçlarınız varsa, arkadaşlarımız seve seve size yardıma hazırlar. Allah devletimize zeval vermesin."

'BUNDAN DAHA İYİ BİR ŞEY OLMAZ'

Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Yıldız ve görevli polis memurlarına dualar eden Civan, "Kimsemiz yok, çocuklar hep dışarda, iki ikiye kaldık. Kimsemiz yok, polisimize telefon ettik. Sağolsunlar geldiler, isetğimizi getirdiler. Devlete, millete, polise, askere, valiye, kamyakama hepsine teşekkür ederim. Allah razı olsun, bundan daha iyi bir şey olmaz. Yalnız sayılmayız." diye konuştu.