Polis’ten kaçak ürün operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum merkezde yaptıkları iki ayrı operasyonda cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Ekipler, operasyonel çalışmalarda iki şüphelinin araçlarında ve bir şüpheli şahsın ikametinde yaptığı aramada, 14 adet çeşitli marka ve ebatlara gümrük kaçağı alkollü içki, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı şarjör içerisinde 9 adet fişek, 3 bin 127 adet gıda bazlı gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün yakaladı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.