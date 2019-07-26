Poşetler kokuyor

EROL TAŞKAN

Yaklaşık bir yıldır büyük boy poşetler başta olmak üzere, pek çok poşet türünde ağır bir koku hissediliyor.

Şikayetlerin her geçen gün arttığı poşet kokusu konusunda, imalat ürününde hurda malzeme ya da başka bir kimyasal kullanıldığı yönünde yorumlar olsa da, kesin olarak kokunun kaynağı tespit edilebilmiş değil.

İşin kötü tarafı neredeyse tüm poşetçilerde satılabilen bu poşetler, firmalar tarafından da kullanılıyor. Ağır bir koku barındıran bu poşetleri evine götüren vatandaşlar, bir süre sonra aynı kokunun evlerine, paketlerini evlerine taşırken kullandıkları araçlarına bile sindiğinin farkına varıyor.

Günlük telaş ve kaygılar arasında küçük ve önemsiz gibi gözüken bu konunun, halkın sağlığını takip edip koruması gereken kurumların bu konuyla ilgili inceleme yapması ve kokunun sebebi ile birlikte ortaya çıkarabileceği sağlık sorunlarına el atması bekleniyor.