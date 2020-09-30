Pozitif hastalar ulaşım sıkıntısı yaşamayacak

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‘Pozitif hastalar ulaşım desteği istiyor’ başlıklı haberimiz üzerine açıklama yapan yetkililer, hastaların evlerine nakilleri için gerekli araç planlamasının uygulandığını kaydettiler.

Çorum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, hastaların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç imzasıyla yapılan açıklamada, “Haber üzerine yapılan incelemede, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde covid19 başlangıcından itibaren PCR testi pozitif olan veya taburcu edilen hastalardan şahsi aracı olmayan vatandaşlarımıza eve nakil hizmeti verilmekte olduğu, İl Sağlık Müdürlüğümüzce ve hastanemizde hasta nakil işlemleri için 4 adet (4+1) araç ve 1 adet ambulansımızın hizmet verdiği, ancak ilimizde artan hasta sayıları, personel değişikliği ve bazen araçların arıza bakım işlemleri gibi mücbir sebeplerden dolayı gecikmelerin olabildiği, salgın artışını önlemek amacıyla PCR testi pozitif olan ve şahsi aracı olmayan hastalarımızın eve nakillerinin hastanemize ait araçlarla sağlanması konusunda gerekli hassasiyetin ve özenin gösterildiği anlaşılmıştır” denildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020, 19:47