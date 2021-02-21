FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 8 yıldır görev yapan Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan emekliye ayrıldı.

Prof. Dr. Özkan bundan sonra çalışmalarına TOBB ETÜ’de devam edecek.

Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan, emekliliği nedeniyle Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e veda ziyaretinde bulundu.

Rektör Öztürk, ziyaretten dolayı Özkan’a teşekkür ederek, “Üniversitemize vermiş olduğu değerli katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarına devam edeceği TOBB ETÜ’de başarılar diliyorum” dedi ve plaket takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021, 18:01