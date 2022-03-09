Prof. Dr. Dursun Ali Köse’den bor bilimine büyük katkı

M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Köse, Prof. Dr. Narayan Hosmane’nin editörlüğünde İngilizce yayınlanmış olan “Bor Bilimi” isimli kitabı Tenmak-Boren’in katkılarıyla Türkçe’ye çevirerek kullanıcıların hizmetine sundu.

Dünya bilim insanları tarafından “21. yüzyılın petrolü, sanayinin tuzu” olarak tanımlanan Bor minerali konusunda ülkemiz çok zengin olmasına rağmen bu konuda yapılan ve geliştirilen ürünler yetersiz kalıyor.

Türkiye’de Bor, Borlu bileşikler ve Bor kimyası alanında yayınlanmış kitap sayısının yok denecek kadar az olmasından dolayı bu kapsamda Prof. Dr. Narayan Hosmane’nin editörlüğünde İngilizce yayınlanmış olan “Bor Bilimi” isimli kitap, bor kimyası alanında çalışmalar yürüten Hitit Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Köse’nin editörlüğünde ve Tenmak-Boren’in katkılarıyla Türkçe’ye çevrildi.

Özellikle genç araştırmacıların faydalanacağı ve çalışmalarını bu yönde geliştireceği başvuru kaynaklarının eksikliği nedeniyle çevirisi yapılarak Türkçe Bor literatürüne kazandırılan “Bor Bilimi” adlı eser, Borlu malzemeler alanında dünyada kendini ispatlamış 58 farklı bilim insanının yazmış olduğu 29 bölümden oluşuyor.

Yapılan açıklmada, genç araştırmacıların daha fazla Bor bilimine yönlenmelerine katkı sağlayacak benzer eserlerin yakın zamanda Türkçe’ye kazandırılarak, Bor hakkında yapılacak çalışmaların ve yeni nihai ürünlerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022, 11:13