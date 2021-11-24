Prof. Dr. İbrahim Kalın Çorumlu Obası’nı gezdi

M.BURAK YALÇIN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, Çorumlu Obası’nı ziyaret etti.

Önceki akşam gerçekleşen programda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, Çorum Belediyesi tarafından inşa edilerek hizmete açılan Çorumlu Obası ile ilgili de Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan bilgi aldı.

Kalın, obayı gezdikten sonra üniversiteli öğrenciler ile yemekte bir araya gelerek sohbet etti.

Burada kısa bir konuşma yapan Kalın, İslam dünyasında büyük bir hazinenin üzerinde biraz tembelce oturan bir kitlenin olduğunu belirterek, “Bizim uyanıp o hazinenin değerlerini bugüne taşımamız gerekiyor. Nasıl bir zenginliğin varisleri olduğumuzu tekrar hatırlamamız gerekiyor” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da göreve geldikleri günden bugüne kadar en çok gençliğe yatırım yaptıklarını ifade ederek, “Bu enerjiyi Cumhurbaşkanımıza bağlıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız gençlere çok önem veren, her zaman genç diyen ve gençlerle beraber yol yürüyen bir liderimiz. Örnekliğimizi oradan alıyoruz. Gençlere yatırım yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Obadaki programa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gökgöz de katıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021, 18:37