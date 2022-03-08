Prof. Dr. Mesut Sezikli Dekan oldu

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi eski Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na atandı.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından YÖK’e sunulan teklifin ardından YÖK’ten gelen onayla birlikte Tıp Fakültesi Dekanı olarak atanan Prof. Dr. Mesut Sezikli’nin yarın görevine resmi olarak başlayacağı öğrenildi.

Başhekimliği görevi süresince başarılı bir yönetim sergileyen ve özellikle pandemi süreci başta olmak üzere, hastaneyi ekibiyle birlikte başarıyla yöneterek Çorum halkının sağlığı konusunda önemli çalışmalara imza atan Sezikli, geleceğin doktorlarını yetiştirecek.

Hakimiyet, Prof. Dr. Mesut Sezikli’nin yeni görevini tebrik eder, görevinde başarılar diler.

Prof. Mesut Sezikli kimdir?

26 Ağustos 1973’de Çorum’da doğdu. İlköğretimi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, orta öğrenimini İmam Hatip Ortaokulu ve Bedri Karafaki Ortaokulu’nda tamamladı. Lise eğitimimi Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde tamamladım. 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başlayarak 1998 yılında mezun oldu. Çankırı Atkaracalar ilçesi merkez sağlık ocağında 2 yıl pratisyen hekimlik yaptı. 2000 yılı Haziran ayında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini 2004 yılı Haziran ayında bitirdi. Sonrasında askerlik görevini Ankara Mevki Hastanesinde yaptı. Ekim 2007 YDUS sınavında Haydarpaşa Numune E.A.H. Gastroenteroloji Bölümünü kazandı. 2011 yılı Ocak ayında gastroenteroloji uzmanı oldu. 2014 yılı Mart ayında doçent oldu. 2019 Mayıs ayına dek Kocaeli Derince EAH Gastroenteroloji Kliniğinde çalıştı. 2019 yılında profesör oldu. Hitit Üniversitesi Erol Olçok E.A.H. Başhekimi olarak görev yaptı. 2015 yılından bu yana Yeryüzü Doktorları, Türk Diyanet Vakfı ve İyilik Sağlık Derneği şemsiyesi altında Afrika ve Suriye’de gönüllü sağlık faaliyetlerinde bulundu. Eşi de Biyo Kimya Uzmanı olan Prof. Dr. Mesut Sezikli, 3 çocuk babası.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022, 14:21