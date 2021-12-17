Prof.Dr.Naci Görür’den Çorum depremi açıklaması

FATİH BATTAR

Bilim Akademisi asli üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'den bugün saat 12.28’de Bayat’ın Sağpazar köyünde yaşanan 4.2 şiddetindeki deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Depremle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Görür; “Bugün Sağpazar-Bayat/Çorum’da 4,2’lik deprem oldu. MTA aktif fay haritasından da görüldüğü gibi, deprem muhtemelen Sağpazar’ın hemen kuzeyindeki kısa bir fay üzerinde oldu. Çorum bölgesinde KAF’ından saçılmış değişik boyutlarda fay kolları mevcut.” İfadelerini kullandı.