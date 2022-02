‘Proje ile yetişkin eğitiminin dijital ortamda geliştirilmesini hedefledik’

M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “21. Yüzyıl Yetişkin Eğiticilerinin Eğitimi İçin Dijital Beceri Geliştirme Projesi”nin kapanış programı bugün gerçekleştirildi. Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM) Müdürü Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı, proje ile yetişkin eğitiminin dijital ortamda geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Özdemir ve eğiticiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasını ardından konuşmalara geçildi.

Konuşmasında projenin amaçlarından bahseden HİTİTSEM Müdürü Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı, “Projemiz tamamen yetişkin eğitimlerini ön plana çıkartmış ve yetişkin eğitimini veren tüm eğitmenlerimizin bu dijital dünyada karşılaştıkları dijitalleşme sorunlarını çözebilmek, onlara yardımcı olabilecek döküman, beceri ve dijital dünyayı tanıtabilmek ve bu yapmış olduğu süreçte eğitimin kalitesini ve böylece de dijitalleşme ile birlikte yeni dünyaya uyum sağlamayı yaygınlaştırmak amacıyla yapılmıştır. Türkiye, Avusturya ve Norveç'te yetişkin eğitimi veren tüm eğitmenlerin bu dijital dünyada karşılaştıkları dijitalleşme sorunlarını çözebilmek, onlara yardımcı olabilecek dokuman ve beceri geliştirmenin yanı sıra dijitalleşmeyle yeni dünyaya uyumun yaygınlaştırılmasını hedefledik” dedi.

Proje kapsamında Avusturya ve Norveç'teki proje ortağı eğitim ve yazılım firmalarıyla iş birliği yaptıklarını ve projede dört temel çıktı elde etmeyi hedeflediklerini belirten Başçı, şunları söyledi: “Birincisi her şeyden önce okuryazarlık kavgamı günümüzde önemli bir hal almaya başladı. Her ülkenin kendi eğitmenlerinin dijital okuryazarlık seviyeleri nedir bunu analiz etmeye çalıştık. İkincisi yetişkin eğitimi ve eğitmenleri için dijital beceri öğrenme çıktılarını hazırladık. Yaklaşık 800 sayfa civarında rapor hazırladık. Bu da her bir ortağın diline çevrildi. Üçüncü aşamada ise projemizin web sayfasını hazırlayarak bir öğrenme platformu yerleştirdik. Son aşamada mobil uygulama haline getirdik. Tanıtımını yapmış olduğumuz bütün detayları cep telefonuna indirilebilir bir yazılım haline getirdik.”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da üniversite olarak çok güzel projelere imza attıklarını belirterek, tüm proje ekibine teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise dijitalleşme çağında değişime direnenlerin her zaman kaybedeceğini ifade ederek, “Dijitalleşmeye uyum sağlayamazsak bizde yaşayamayız. Ya bu işi gereği gibi yapacağız ya da bırakacağız. Hepimiz bu tercihle karşı karşıyayız. Her sektörde durum böyle. Atatürk “bir ülkenin gelişmesinin tek yolu akıl ve bilimdir” diyordu. Bilimin yolunda ilerleyeceğiz. Ülkemizi hak ettiği çağdaş uygarlık düzeyine taşıyacağız” diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birim Koordinatörü Mehmet Aydınkal da projenin detayları ile ilgili sunum yaptı.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2022, 15:54