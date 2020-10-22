‘Proje tamamlanmazsa çiftçinin kaybı artacak’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum-Obruk Dutludere Sulama Projesi’nin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Çorum-Obruk Dutludere Sulama Projesinin kanalını inceleyen Tahtasız, kanalın Osmancık’a 10 km. kala bir mesafede bulunduğunu ve yarım bırakıldığını ifade ederek, “Ülkemiz ve bölgemiz büyük bir kuraklıkla baş başa. Eğer bu proje tamamlanmazsa çiftçinin ürün kaybı daha da artacaktır. Çiftçi için, üretici için olmazsa olmaz olan Dutludere projesi en kısa zamanda tamamlanarak araziler suyla buluşturulmalıdır.” diye konuştu.

Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Çorum – Obruk Dutludere Sulama Projesi, yarım kalan yatırımlardan birisi. Projenin sorumluluğu DSİ 5. Bölge 54. Şube Müdürlüğüne ait. Projenin ihale tarihi 06.06.2011. Proje tamamlandığında 60 bin dekar tarım arazisi suyla buluşmuş olacak.

Proje hayata geçirildiğinde; Dodurga, Laçin, Berk Köyü, Kumbaba, Kızılırmak sahil şeridi, Dutludere, Gökgözler, Kargı, Güvercinlik, Girinoğlan, Ören, Karapınar, Temençe, Damatoğlu köyleri, Çiftlikler Mahallesi, Gökbel bağları suya kavuşmuş olacak.

Projenin maliyeti 40 milyon lira, ancak proje tamamlandığında ekonomiye en az yıllık 30 milyon liralık ilave katkı sağlayacak.

Bu proje Osmancık ve bölgede yer alan köyler için olmazsa olmaz, hayati önem taşıyan bir projedir. Dutludere Sulaması tamamlandığında Kızılırmak havzasında sulanabilir arazi miktarı artacak, geleneksel üretimden pazara yönelik üretime geçileceği için çiftçinin, üreticinin gelirinde artış olacaktır. Bu bölgede iç ve dış pazara yönelik, çeltik dışında alternatif ürünlerin yetiştirilmesine zemin hazırlanacak.

Dutludere, Çorum’un en büyük tarımsal sulama projesi. Buna rağmen 9 yılda ancak yüzde 50’si tamamlanabilmiş. Edindiğimiz bilgiye göre yüklenici firma ile bir sorun yaşanmış. Bu sorunun ne olduğunu bilmiyoruz ancak; ülkemiz ve bölgemiz büyük bir kuraklıkla karşı karşıyadır. Eğer bu proje hayata geçirilemezse çiftçinin, üreticinin ürün kaybı daha da artacaktır.

Önemli olan temel atmak, açılış kurdelası kesmek değil, başlanılan projeyi bitirip halkın hizmetine sunmaktır. Kanallar bir an önce tamamlanmalı, Dutludere sulama projesi hayata geçirilmelidir.”

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 19:45