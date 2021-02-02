Projeler bölge illerin takibinde

Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürleri, tarımsal projeleri yerinde görmek ve uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere Çorum’a geldi.

Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz ve Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin’den oluşan heyet, ilk olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Çorum Belediyesi’ne ait olan bölgenin en büyük canlı hayvan pazarı ve entegre et tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulunan heyet, tesisin işleyişine hayran kaldıklarını dile getirdiler.

Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni de ziyaret eden heyet, Birlik Başkanı Yılmaz Kaya’dan yapılan ve uygulanması düşünülen projeler hakkında bilgi alarak, örnek çalışmalarından dolayı tebrik ettiler. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Sevindikalan Köyü’nde bulunan damızlık istasyonundaki çalışmaları yerinde gören il müdürleri, Başkan Birol Alanbay ile çalışmalar hakkında görüştüler.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın’ı da makamında ziyaret eden tarım heyeti, bölgedeki tarımsal faaliyetler ve Halk Et bünyesindeki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, bölgede tarım ve hayvancılığın daha da gelişmesi için yapılabilecekleri konuştular.

Tarım heyeti son olarak Vali Mustafa Çiftçi’yi de ziyaret ederek Çorum’dan ayrıldılar.