‘Promosyon sözleşmeleri revize edilmeli’

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın, banka promosyon anlaşmalarının güncellenerek kamu çalışanlarının hak kayıplarına uğramamaları gerektiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile üniversiteler tarafından bankalar ile maaş promosyon anlaşmaları yaptıklarını ve bu kapsamda alınan promosyon ücretlerinin memurlara ödendiğini kaydeden Selim Aydın,

“Promosyon anlaşmalarının süresi ise üç ile beş yıl arasında değişiyor. Ancak şu anda yaşanan sorun, 2022 yılı Temmuz ayı öncesinde promosyon sözleşmesi yapılan kamu çalışanlarının ciddi bir ekonomik kayıp ile karşı karşıya kalmasıdır. Çünkü; Hatırlanacağı üzere pandemi döneminde ülkemiz ağır bir süreç yaşadı. Hemen hemen her alanda yaşanan olumsuz gelişmeden toplumun tüm kesimleri olduğu gibi kamu çalışanları da etkilendi. O dönemlerde yapılan promosyon sözleşmeleri de gelişen ekonomik koşullar karşısında kadük hale geldi. Temmuz 2022 öncesinde yapılan sözleşmeler ile eğitim çalışanların eline geçen promosyon ödemeleri çok komik rakamlar haline geldi. Zira son bir yıllık sürede enflasyon oranında meydana gelen artışa binaen memur maaşlarında da artış gerçekleşti. Öyle ki 2022 yılında memur maaşlarına yaklaşık yüzde 80 civarında artış yapıldı. Memur maaşlarına yapılan artışla birlikte bankalara gönderilen aylık nakit miktarı da aynı oranda arttı. Bu kez Temmuz 2022 öncesinde promosyon anlaşması imzalayan kurum çalışanları mağdur oldu. Zira sözleşmeler eski maaşlara göre yapılmıştı ve bu da çalışanların promosyon kaybına uğramasına yol açtı. Düşük ücretlerle promosyon anlaşması yapılan kamu çalışanlarının suçu ne?”dedi.

2022 yılında bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarında verilen ücretlerin hayli yüksek olduğunu vurgulayan Aydın, “Hatta son olarak promosyon ücretlerinin 41 bin 500 TL’ye kadar çıktığı kamuoyuna yansıdı. Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında, Temmuz 2022 öncesinde ödemesi yapılan promosyon ücretlerinin enflasyon oranı ve memur maaş artışları karşısında değer kaybetmesi, bu anlaşmaların ise uzun yıllar uygulanmaya devam edecek olması nedeniyle promosyon ücretlerinin güncellenmesi ve ekonomik gelişmelere göre artış yapılması gereklidir. Bu konuda bir kısım il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin promosyon ücretlerinin güncellenmesi yönünde girişimlerde bulunduklarına dair bilgiler elimize ulaşmaktadır. Bu önemli bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. İlimizde de Çorum Valiliği ve İl Özel İdaresinin promosyon güncelleme olayını başarıyla tamamladıklarını biliyoruz. Çorum Valiliği promosyon sözleşmesinin güncellemesine Sayın Valimizin de müdahil olduğunu, çalışandan yana tavır aldığını biliyoruz. Diğer kurum ve kuruluşlarımızın promosyon güncelleme sürecine de müdahil olarak aynı hassasiyeti göstermesini Sayın Valimizden bekliyoruz. En azından kurum müdürleri ile sırf bu gündem ile ilgili bir toplantı düzenlenip, Çorum Valiliğinin bu işi nasıl başardığı mevzusu anlatılarak, sözleşmenin feshi noktasında kurum amirleri motive edilerek desteklenebilir.

Emekli promosyon ücretlerinin 10 bin TL’ye yaklaştığı, bankaların emeklileri çekebilmek için promosyon konusunda adeta yarışa girdiği bu dönemde, kamu çalışanlarının promosyon miktarlarının güncellenmesi kararı kurum yöneticilerinin inisiyatifine bırakılmamalıdır”şeklinde belirtti.

Türk Eğitim Sen olarak geçmişte olduğu gibi bugünde çalışanın yanında olduklarını ifade eden Aydın, “Sene başında kurumlarımıza müracaatlarımızı yaptık. Personelin mağdur edilmesine, usulsüz uygulamalara göz yummayacağız. Promosyon sözleşmesinin revize edilmesi veya iptal edilmesi içinde çalışanların kuruma müracaatları için hukuk büromuzca dilekçe örnekleri hazırlanmıştır. İsteyen kurum çalışanları dilekçeleri temsilcilerimizden veya sendikadan temin edebilirler. Konunun takipçisiyiz. Ayrıca anlaşma yapılan bankaları da insani hakkaniyetli etik bir tavra davet ediyorum. Eğitim çalışanları olarak, bankalarla yapılan promosyon sözleşmelerinin, 3 ya da 4 yıllık bir süreyi kapsadığı için enflasyon artışı, buna bağlı olarak maaş artışları ya da döviz kurundaki hareketlenmeler ile birlikte güncelliğini yitirdiği inkar edilemez bir gerçekken, soruyoruz: Bankaların çekici promosyon vaatleri ile müşterilerinin artmasına ve bununla doğru orantılı olarak kar oranlarının yükselmesine rağmen, kamu çalışanlarının bundan faydalanamaması, promosyon kaybı yaşaması ne kadar adildir? Bu bağlamda, MEB’e bağlı tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ve üniversitelerimizin bankalarla yaptıkları promosyon anlaşmalarının revize edilmesini, güncel ekonomik gelişmeler ışığında promosyon ücretlerinin artırılmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından, promosyon sözleşmelerinin, öngörülemeyen ekonomik gelişmelere uygun olarak düzenlenmesi için hüküm getirilmesi de çok önemli bir adım olacaktır. Unutulmamalıdır ki promosyon ücretlerinde; Emeğimiz vardır. Alın terimiz vardır. Hakkımız vardır. Bu hakkın gasp edilmesine göz yummayacağımız bilinmelidir. Ne eksik, ne fazla… Tek beklentimiz, hakkımız olanı almak”diyerek açıklamasını tamamladı.

Selim Aydın, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine dilekçeler göndererek promosyon sözleşmelerinin yenilenmesini isteyeceklerini belirtti. (Haber Merkezi)