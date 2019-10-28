Protokol anıta çelenk sundu

M.BURAK YALÇIN
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
Anıtta gerçekleşen programa Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Baro Başkanı Kenan Yaşar, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol üyeleri günün anlem ve önemine binaen anıta çelenk sundu.
Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2019, 14:49