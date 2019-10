Protokol at üstünde hünerlerini sergiledi

FATİH BATTAR

Binicilik Tesisi’nin açılışına katılan Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ata binerek hünerlerini sergiledi.

At eğiticileri ile birlikte tesiste tur atan protokol üyeleri, at üstündeki marifetlerini sergiledi. Atla birlikte halkı selemlayan protokol üyeleri, daha sonra atlı cirit, atlı okçuluk ve at yarışlarını izledi.

CEYLAN ZOR ANLAR YAŞADI

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da protokol üyeleri ile birlikte ata binmeye çalışırken zor anlar yaşadı. Merdivenle ata bineyemeyen Ceylan, tesis görevilelerin yardımyla bindi. Atın huysuzlaşmasıyla at üzerinde korku yaşayan Ceylan’ın düşme endişesi yüz ifadesinden okundu.