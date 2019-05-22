Protokol esnafın iftarında buluştu

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum protokolü ile birliğe bağlı il ve ilçe Esnaf Odası Başkanları ve Oda Yönetim Kurulu üyelerini iftar yemeğinde buluşturdu.

ÇESOB’ta verilen iftar yemeğine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Jandarma Komutanı J. Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, SGK İl Müdürü Ömer Tök, İş-Kur İl Müdürü Ali Şahan, KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Bilim ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, Gümrük İl Müdürü Cemalettin Demirdelen, Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Çorum eski Vali Yardımcısı Adem Saçan, Halk Bankası Bölge Müdürü Erdoğan Özdemir ve şube müdürleri, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve 9. Bölge Birliği Başkanı Vedat Canbek, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoğlu, siyasi parti temsilcileri, Ziraat Odası yöneticileri, İl ve İlçe Oda Başkanları ve Oda Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda esnaf katıldı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, misafirlerini Birlik yöneticileriyle birlikte ayakta karşılarken, daha sonra ezanın okunmasıyla birlikte hep birlikte iftar yapıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde yenilen iftar yemeğinin ardından bir teşekkür konuşması yapan ÇESOB Başkanı Recep Gür, iftara katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Birlik ve beraberliğin önemine değinen Gür, Çorumlu esnaf ve sanatkarların ve tüm İslam Alemi’nin önümüzdeki Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da yaptıkları konuşmalarda, esnaf ve sanatkarlarla bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

(Haber Merkezi)